TRT 2, Kariye Müzesi belgeselini yayından kaldırdı

25 Ağustos 2020 Salı, 11:50

TRT 2'ye yayımlanan ve Türkiye’deki müzelerin tanıtıldığı "Müzelerin Yıldızları" program serisinde yer alan "Kariye Müzesi" bölümü, yayından kaldırıldı.

Toplam 44 bölümden oluşan ve 29’uncu bölümünde Kariye Müzesi'nin olduğu program içeriğine, TRT 2’nin web sitesinden ve Youtube kanalından artık ulaşılamıyor.

Bölümün tamamının kaldırıldığı TRT2 Youtube kanalında, 26 Mart 2020 tarihinde yayımlanmış 1 dakika 20 saniyelik "Kariye Müzesi" videosunu görmek ise mümkün.

Videonun hemen altında, açıklama kısmında yer alan "Bölümün tamamı için" yazan yönlendirme linkine tıklandığında, "Bu video kullanılamıyor" yazılı bir uyarı ile karşılaşılıyor.

Kariye Müzesi için hazırlanan bölüme ait kısa videoda, Kariye şu ifadelerle anlatılıyor:

"İstanbul'un binlerce yıllık kültür tarihine altın harflerle yazılmış bir başyapıt. 3. yüzyıldan bugüne dek varlığını sürdürmeyi başaran; mimarisi, freskleri ve mozaikleri ile dünya sanat tarihine damga vuran bir kültür mabedi. Edirnekapı'da yer alan Chora Kilisesi'nin ilk adımları, 298 yılında Aziz Babylas ve müridlerinin bu noktaya defnedilmesiyle atılmıştı. Zamanla bir manastıra dönüşen nekropol 6. yüzyılda Bizans İmparatoru 1. Justinianus'un emriyle büyük bir ibadethane haline getirildi. 13. ve 14. yüzyıllarda restorayson geçirerek olağanüstü süslemelerle donatılan yapı İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü ve Kariye Camii adını aldı. Eser, cumhuriyet döneminden bu yana ise müze olarak faaliyet gösteriyor ve şehrin en önemli ziyaret noktaları arasında kabul ediliyor."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Müzesi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 21 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kararda "29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi" ifadeleri yer almıştı.

6’ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılıyordu. İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Kariye Camii, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmiş, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin 11 Kasım 2019’da aldığı kararla bu statü iptal edilmişti.