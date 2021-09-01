TRT 2'de eylül ayında yayınlanacak filmler
Kültür sanat kanalı TRT 2, eylül ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.
TRT 2'de mayıs ayında da her akşam farklı bir filmi ekrana getirilecek.
Aralarında televizyonda ilk kez gösterilecek yapımların da yer aldığı, eylül ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:
1 Eylül 21.00 Araf
2 Eylül 21.00 Sweet and Lowdown (Tatlı ve Kirli)
3 Eylül 21.30 Salesman (Satıcı)
4 Eylül 21.30 The Farewell (Elveda)
5 Eylül 21.30 The Cave of the Yellow Dog (Sarı Köpeğin Yuvası)
6 Eylül 21.00 The Man Who Knew Too Much (Çok Şey Bilen Adam)
7 Eylül 21.00 Homeward (Eve Yolculuk)
8 Eylül 21.00 Yarım
9 Eylül 21.00 As I Lay Dying (Mezarsız)
10 Eylül 21.30 The Motorcycle Diaries (Motosiklet Günlüğü)
11 Eylül 21.30 The Music of Silence (Sessizliğin Müziği)
12 Eylül 21.30 Kapan
13 Eylül 22.00 The 39 Steps (39 Basamak)
14 Eylül 22.00 The Warden (Müdür)
15 Eylül 22.00 The Hunter (Avcı)
16 Eylül 22.00 Bozkır
17 Eylül 22.00 Pororoca
18 Eylül 22.00 Bandar Band (Hayal Bandosu)
19 Eylül 22.00 Marie Curie
20 Eylül 22.00 Secret Agent (Gizli Ajan)
21 Eylül 22.00 Looking For Eric (Hayata Çalım At)
22 Eylül 22.00 Misafir
23 Eylül 22.00 Honeyland (Bal Ülkesi)
24 Eylül 22.00 Letters of Hope (Umut Mektupları)
25 Eylül 22.00 Cenneti Beklerken
26 Eylül 22.00 No Date, No Signature (Tarihsiz, İmzasız)
27 Eylül 22.00 Sabotage (Sabotaj)
28 Eylül 22.00 Red Garden (Kırmızı Bahçe)
29 Eylül 22.00 Babamın Kemikleri
30 Eylül 22.00 At Eternity's Gate (Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında)
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