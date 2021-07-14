TRT atamalarına 'Osman Öcalan' tepkisi

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:54

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de yönetime atadığı isimlere tepki gösterdi.

Görev süresi dolan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı’nın atandığını anımsatan Türkkan, "TRT Yönetim Kurulu Başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak oldu. Düne kadar vatan haini Öcalan'a karşı ve kalleşler sürüsü PKK'ya karşı methiyeler düzen Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da sayenizde yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde TRT, çözüm sürecinin borazanı haline gelecek" dedi.

"OSMAN ÖCALAN'A TRT'DE PROGRAM YAPTIRIRSINIZ ARTIK"

Terör örgütü PKK'nin elebaşısının kardeşi Osman Öcalan'ın daha önce TRT'ye çıkarılmasını anımsatan Türkkan, "Bu tehlikeli zihniyet, Osman Öcalan'a TRT'de yemek programı sundurursa hiç şaşırmayın. Evet, önümüzdeki süreçte o televizyona çıkardığınız Osman Öcalan'a TRT'de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size de yakışır. Ama heveslenmeyin, biz buna müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.