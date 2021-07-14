TRT atamalarına 'Osman Öcalan' tepkisi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT’ye yaptığı son atamaları eleştirerek, "Önümüzdeki süreçte o televizyona çıkardığınız Osman Öcalan'a TRT'de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size de yakışır. Ama heveslenmeyin, biz buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de yönetime atadığı isimlere tepki gösterdi.
Görev süresi dolan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı’nın atandığını anımsatan Türkkan, "TRT Yönetim Kurulu Başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak oldu. Düne kadar vatan haini Öcalan'a karşı ve kalleşler sürüsü PKK'ya karşı methiyeler düzen Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da sayenizde yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde TRT, çözüm sürecinin borazanı haline gelecek" dedi.
"OSMAN ÖCALAN'A TRT'DE PROGRAM YAPTIRIRSINIZ ARTIK"
Terör örgütü PKK'nin elebaşısının kardeşi Osman Öcalan'ın daha önce TRT'ye çıkarılmasını anımsatan Türkkan, "Bu tehlikeli zihniyet, Osman Öcalan'a TRT'de yemek programı sundurursa hiç şaşırmayın. Evet, önümüzdeki süreçte o televizyona çıkardığınız Osman Öcalan'a TRT'de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size de yakışır. Ama heveslenmeyin, biz buna müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Video Haberler
- Adana'da orman yangını
- Ölümden saniyelerle kurtuldular
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Turistlerin zor anları! Yardımlarına polis yetişti
- Ankara'da skandal görüntüler kameraya yansıdı
- CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken mahallede isyan etti
- Başına gelmeyen kalmadı! Damada cenaze töreni yaptılar
- İki araç çarpıştı: 12 yaralı
- Korku dolu anlar! Annesini darbedip, silah doğrulttu
- Akaryakıt istasyonunda hayata döndürme mücadelesi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı
- Akşener: Adayımız 13'üncü Cumhurbaşkanı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Deniz Baykal'dan kendisine yönelik suçlamalara yanıt
- AKP'li yazardan Hilal Kaplan kararına çok sert tepki
- İmamoğlu ve Yavaş, Sultan'ın tahtını sallıyor
- THK'de skandal! Milyonlarca liralık rant ortaya çıktı
- AKP'den Kayıp silahlar açıklaması
- HDP ilçe binasına silahlı saldırı
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu