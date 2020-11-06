TRT dizisi 'Gönül Dağı'nın setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı

TRT'de yayımlanan "Gönül Dağı" adlı dizinin setinde, dizinin başrol oyuncusu dahil 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 16:58
TRT dizisi 'Gönül Dağı'nın setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
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TRT’de yayımlanan "Gönül Dağı" adlı dizi setinde başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan’ın Koronavirüs testi pozitif çıkınca ekibin tamamına yapılan testler sonucu 38 kişinin daha koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri gerçekleştirilen dizinin setinde yapılan testler sonrasında oyuncu Ali Düşenkalkar’ın da hastalığa yakalandığı belirlendi.

TV100'ün haberine göre, çalışanlar karantinaya alındı, dizinin çekimlerine ise ara verildi.


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