TRT EBA TV ders programı açıklandı

30 Ağustos 2020 Pazar, 17:22





EBA TV canlı ders yayını, 31 Ağustos'ta yani yarın başlayacak ve 21 Eylül'e kadar devam etmesi öngörülen uzaktan eğitim dersleri nedeniyle gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV ders programını açıkladı.

MEB’in ders programına ilişkin açıklaması şöyle:

HANGİ KANALLARDA?

TRT EBA TV kanalları, sınıflara göre şöyle:

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lise : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lise HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal