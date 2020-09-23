TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Spor sunucusu Ersin Düzen'in TFF ve TRT'den aldığı maaşla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme getirip CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel'in bazı belgelerle ortaya çıkardığı maaş krizi üzerine TRT açıklama yaptı. TRT'nin kamuoyu duyurusunda şu ifadeler yer aldı. "Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL hizmet bedeli ödenmektedir."
Spor sunucusu Ersin Düzen'in TFF ve TRT'den aldığı maaşla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme getirip CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel'in bazı belgelerle ortaya çıkardığı maaş krizi üzerine TRT açıklama yaptı.
TRT'nin kamuoyu duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
"Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL hizmet bedeli ödenmektedir."
Gazeteci Fatih Altaylı, Ersin Düzen'in TFF'den de maaş aldığını açıklamıştı.
Ersin Düzen, dönem dönem hem Cumhurbaşkanlığı hem de AKP'nin spor etkinliklerinde sunuculuk görevini sürdürüyor.
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