TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı
TRT'den yapılan açıklamaya göre Fatih Er, TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Gazeteci Fatih Er, TRT Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Kanaldan yapılan yapılan açıklamaya göre Er, TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.
Er, 2013-2014 yıllarında A Haber'de editör-sunucu ve kıdemli-muhabir olarak görev yapmış, Türkiye'nin Uluslararası yayın yapan ilk televizyon kanalı TRT World'un kurucuları arasında yer almıştı.
TWITTER HESABINI KAPATTI
TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Fatih Er'in, Twitter hesabını kapadığı görüldü. Er'in Instagram hesabı ise duruyor.
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