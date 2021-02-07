TRT payı SMA’lılara ödensin önerisine Bakan Koca'dan "Tedavilerini yapabilecek güçteyiz" yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, “TRT payı SMA hastaları için kullanılsın” önerisine, “Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir” karşılığını verdi.

Sarp Sağkal
07 Şubat 2021 Pazar, 06:00
TRT payı SMA’lılara ödensin önerisine Bakan Koca'dan
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CHP’li Adıgüzel, SMA hastalarının sorunlarını Meclis gündemine taşıyarak Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti. 

Adıgüzel, önergesinde, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortaklaşa bir protokol düzenleyerek, elektrik faturalarına eklenerek vatandaştan toplanan TRT payını SMA hastaları için bir yardım fonuna dönüştürme girişiminiz olacak mıdır” sorusunu yöneltti.

GENEL GEÇER YANIT

Önergeyi yanıtlayan Koca, “SMA hastası çocuklarımız için güncel ve işe yaradığı tespit edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Devletimiz bilimsel olarak etkinliği kabul edilen her tedaviyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunmaya devam edecektir” dedi.


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