TRT payı SMA’lılara ödensin önerisine Bakan Koca'dan "Tedavilerini yapabilecek güçteyiz" yanıtı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, “TRT payı SMA hastaları için kullanılsın” önerisine, “Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir” karşılığını verdi.
CHP’li Adıgüzel, SMA hastalarının sorunlarını Meclis gündemine taşıyarak Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.
Adıgüzel, önergesinde, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortaklaşa bir protokol düzenleyerek, elektrik faturalarına eklenerek vatandaştan toplanan TRT payını SMA hastaları için bir yardım fonuna dönüştürme girişiminiz olacak mıdır” sorusunu yöneltti.
GENEL GEÇER YANIT
Önergeyi yanıtlayan Koca, “SMA hastası çocuklarımız için güncel ve işe yaradığı tespit edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Devletimiz bilimsel olarak etkinliği kabul edilen her tedaviyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunmaya devam edecektir” dedi.
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