TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti
TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti.
Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre: Adıyaman, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
Spiker, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan’la dünya evine girmişti.
Esra Adıyaman Aslan’ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman’ın ardından kişisel insatgram hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.
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