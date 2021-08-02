TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade

TRT spikerinin tarihi bir başarıya imza atan Yasemin Adar'a sorduğu soru sosyal medyada gündeme oturdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:55
TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
Abone Ol google-news

Milli güreşçi Yasemin Adar, TOKYO 2020'de Bronz madalya kazanarak Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı. Milli güreşçi, rakibini tuşla yenerek bronz madalya kazandı.

Yasemin Adar, kadın güreşinde ilk olimpiyat, dünya ve Avrupa madalyası kazanan sporcu oldu. 

TRT MUHABİRİNDEN SKANDAL İFADE 

TRT muhabirinin Yasemin Adar'la röportajı sırasında kullandığı "Bronz ama olsun" ifadesi sosyal medyada 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler