TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
TRT spikerinin tarihi bir başarıya imza atan Yasemin Adar'a sorduğu soru sosyal medyada gündeme oturdu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, TOKYO 2020'de Bronz madalya kazanarak Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını getirdi.
Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı. Milli güreşçi, rakibini tuşla yenerek bronz madalya kazandı.
Yasemin Adar, kadın güreşinde ilk olimpiyat, dünya ve Avrupa madalyası kazanan sporcu oldu.
TRT MUHABİRİNDEN SKANDAL İFADE
TRT muhabirinin Yasemin Adar'la röportajı sırasında kullandığı "Bronz ama olsun" ifadesi sosyal medyada
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