TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programında 'yasak ürün' reklamı
TRT Spor'da ekranlara gelen "Stadyum" programında 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı.
TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı.
2017 yılında alınan kararla birlikte enerji içeceklerinin spor tesisleri, okul kantinleri ve hastanelerde satışının ve yapılmayacağı kararlaştırılmıştı. Odatv'nin haberine göre 18 yaşından küçüklere enerji içeceğinin satışının yapılması da yasaklanırken, bu içeceklerin internetten satışı sırasında da "18 yaş" uyarısı ile karşı karşıya kalınıyor.
ENERJİ İÇECEĞİ KAYNAKLI ÖLÜMLER
Enerji içeceği kaynaklı ölümlerin artması, en son 9 Mart’ta İstanbul’da 15 yaşında bir çocuğun uyumadan önce 1 litrelik enerji içeceği içmesinin ardından öldüğü iddiaları gündem gelmişti.
Tüketici Hakları Derneği de kritik bir rapor hazırladı. Dernek 1 litrelik enerji içeceğinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
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