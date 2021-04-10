TRT sunucusu Ersoy Dede'nin zor anları

10 Nisan 2021 Cumartesi, 09:37

Gazeteci, yazar Toygun Atilla ile TRT Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede arasında geçen sosyal medyadaki tartışma dikkat çekti.

Sedat Peker’e ve onunla bağlantılı isimlere dün sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Sedat Peker’e övgüler düzen Ersoy Dede’nin, operasyonu nasıl anlatacağı merak konusu oldu.

PEKER İÇİN ÖVGÜLERİNİ HATIRLATTI: "HANGİ YÜZLE SUNACAK"

Sosyal medyadan Ersoy Dede’ye geçmişini hatırlatan Toygun Atilla, “Sedat Peker’e sosyal medya hesabından övgüler dizen ‘ünlü ancorman’ bugün devlet televizyonunda Sedat Peker’e operasyon haberini hangi yüzle ve nasıl sunacak çok merak ediyorum” dedi.

Ersoy Dede ise, “Toygun Kardeş söyleyecek sözün varsa patronuna söyle istersen. Biz de ondan gördük de ‘işadamı’ falan dedik” ifadeleriyle karşılık verdi.

Atilla ise Dede’nin paylaşımına, “Ersoy Dede, kendine saygın varsa ve yaptığın iş gazetecilik olduğunda birilerinden görerek tavır ve davranışlarda bulunmazsın. Aklını kiraya vermemiş, ruhunu satılığa çıkartmamış olursun. Bunlar kulağına küpe olsun. Hiç aklından çıkartma, faydası olur, zararı olmaz!” diyerek yanıt verdi.

Ersoy Dede ise Toygun Atilla’nın Demirören grubundaki işini hatırlatarak, “Boşver beni. Delikanlı adam, çıkar Demirören ailesine de çeker restini. Sence sahiden bu adama ‘itibarlı’ muamelesi yapmak sorun olsaydı, kendi gazetende bunu sorun ederdin. Genel Yayın Yönetmenin evinde misafir ettiğinde tepki gösterirdin. Bırak şimdi ucuz kahramanlığı” ifadelerini kullandı.

Ersoy Dede, kendine saygın varsa ve yaptığın iş gazetecilik olduğunda birilerinden görerek tavır ve davranışlarda bulunmazsın.

Aklını kiraya vermemiş, ruhunu satılığa çıkartmamış olursun.

Bunlar kulağına küpe olsun. Hiç aklından çıkartma, faydası olur, zararı olmaz! https://t.co/ihJyLHgCJp — Toygun Atilla (@toygunatilla) April 9, 2021

Dede ile Atilla arasındaki tartışma şöyle devam etti:

Toygun Atilla: “Delikanlılık” bizim yaptığımız işle ölçülüdür, herkesin boyunun ölçüsü de arşivlerde var. Naçizane tavsiyem gazeteciliği gazetecilere bırakın. TRT gibi köklü bir devlet kurumunda çalışan kıymetli meslektaşlarımızı da üslubunuzla, tavırlarınızla utandırmayın.

Ersoy Dede: Soru basit kardeşim. Patronun bu adama en hayırsever iş adamı ödülü verdi. Genel yayın yönetmenin evinde pasta börekle ağırladı. Eğer sorun bu adama ‘itibarlı’ muamelesi yapılmasıysa onlara ne tepki verdin? Soru net.

Toygun Atilla: FETÖ’ye aşıkken kimleri referans alıyordunuz Ersoy Dede. Onları da söyleyin tüm kamuoyu ile birlikte aydınlanalım.