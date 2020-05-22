TRT'de 19 Mayıs skandalının faturası kesildi! 14 kişi görevden uzaklaştırıldı
TRT Haber’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ’19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı’ olarak yazılmasının faturası kesildi.
Skandal sonrası soruşturma başlatan yönetim toplam 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı.
Görevden uzaklaştırılanlar arasında grafik, editör ve reji ekibinden isimler yer alıyor.
TRT Haber’deki skandal hata 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece 23.00’da ekrana gelen Fuat Kozluklu’nun sunduğu Gece Bakışı Programı ile başlamış ardından 02.00’dan itibaren ekranlara gelen Sezen Yüce'nin sunduğu gece bültenleri ile devam etmişti.
Hata sabah 06.00’da başlayan Oya Eren’in Dün Bugün programında da bir süre ekranda kaldıktan sonra düzeltilmişti.
Kaynak: Medyaradar
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