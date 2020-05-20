TRT’den çirkin anma

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Âşık Mahzuni Şerif’i yitireli 18 yıl oldu. Türküleriyle herkesin gönlünde yer edinmiş olan sanatçı için koronavirüs sebebiyle online anma konserleri düzenlendi. Biz de bu sayfada yer verdik. Kaç kuşak bir ozanın türkülerini bilir, bilemiyorum, ama Mahzuni Şerif’in türküleri dilden dile, kulaktan kulağa çok geniş kitlelere ulaşmış. Türkiye’nin her bölgesinde konserler vermiş, bir halk ozanı, toplumun sesi...

Gelelim asıl soruya, toplumun sevgisini derinden kazanmış bir halk ozanını türküleriyle değil de, cevap hakkını dahi kullanamayacakken özel hayatı ile anmak ne kadar doğrudur? Önceki gün İstanbul Radyosu’nca gerçekleştiren ve TRT TÜRKÜ Radyo kanalında yayımlanan Yaşar Özürküt’ün yapmış olduğu “ÖYKÜLERİYLE TÜRKÜLER” programının sonlarına doğru, Mahzuni Şerif’in özel hayatı anlatıldı. Bir ozanı türküleriyle değil de özel yaşamıyla anmanın büyük bir saygısızlık olduğunu söyleyen, Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Eğitimci ve Türk Halk Müziği Araştırmacısı Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir, programda ozanın türkülerinin anlamlarının da yanlış anlatıldığını dile getirdi. Özdemir, “Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri türküsü tamamen Mahzuni’nin siyasi nedenlerle tutuklanması ile ilgilidir. Türkünün içerisinde ‘Ozanın Dövülmesinden,’ bahsedilir. Bu türkünün söylendiği programda vurgulandığı gibi yaşanmış olayla ilgisi bulunmuyor. Tamamen siyasi olarak tutuklanması ile ilgilidir. Aynı şekilde ‘Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı’ emperyalizme ve kapitalizme karşı bir söylem olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum” diyor.