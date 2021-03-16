TRT'den konser programına sansür iddiası
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solistleri ve orkestrasından oluşturulan Operet Gecesi adlı program TRT tarafından sansürlendi. TRT 2'de yayımlanan konser programında bazı eserlerin sözlerinin içinde “şarap ve şampanya” olduğu gerekçesi ile yayımlanmadığı iddia edildi.
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solistleri ve orkestrasından oluşturulan Operet Gecesi adlı program TRT tarafından kaydedildi. İddiaya göre, 15 Mart saat 19:00 da TRT 2 kanalında yayımlanan konser programında bazı eserlerin sözlerinin içinde “şarap ve şampanya” olduğu gerekçesi ile yayımlanmadığı iddia edildi.
''SANSÜRÜ REDDEDİYORUZ''
TOBAV Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ''Özü sözü insan TRT sansüre tam gaz devam. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solistleri ve orkestrasından oluşturulan Operet Gecesi adlı program TRT tarafından kaydedildi. Ancak 15 Mart saat 19:00 da TRT 2 kanalında yayımlanan konserde bazı eserlerin konser programından sözlerinin içinde “şarap ve şampanya” olduğu gerekçesi ile yayımlanmadığı belirtilmiştir. Umarız gerçek gerekçe bu değildir. Kaldı ki hangi sebeple olursa olsun böyle bir sansürü reddediyoruz'' denildi.
Yayınlanmayan eserler şöyle:
-Yarasa opereti: Eisenstein-Falke düet
-Yarasa opereti: Orlowsky arya
-Yarasa opereti: Şampanya şarkısı
-Kontes Mariza : Marizanın aryası
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi
- İçişleri'nden 81 ile genelge: Yarın gün boyu sürecek
- Korumanın intiharında CHP'den 'Soylu' tepkisi
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- İkinci el araç alacaklar kötü haber
- Demirtaş AİHM kararını hatırlattı, 'reddi hakim’ istedi
- Sahte Elon Musk hesabı yüzünden 560 bin dolar kaybetti
- Başsavcılık'tan Öcalan açıklaması
- Peskov'dan Suriye açıklaması