TRT'den konser programına sansür iddiası

16 Mart 2021 Salı, 22:37

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solistleri ve orkestrasından oluşturulan Operet Gecesi adlı program TRT tarafından kaydedildi. İddiaya göre, 15 Mart saat 19:00 da TRT 2 kanalında yayımlanan konser programında bazı eserlerin sözlerinin içinde “şarap ve şampanya” olduğu gerekçesi ile yayımlanmadığı iddia edildi.

''SANSÜRÜ REDDEDİYORUZ''

TOBAV Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ''Özü sözü insan TRT sansüre tam gaz devam. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solistleri ve orkestrasından oluşturulan Operet Gecesi adlı program TRT tarafından kaydedildi. Ancak 15 Mart saat 19:00 da TRT 2 kanalında yayımlanan konserde bazı eserlerin konser programından sözlerinin içinde “şarap ve şampanya” olduğu gerekçesi ile yayımlanmadığı belirtilmiştir. Umarız gerçek gerekçe bu değildir. Kaldı ki hangi sebeple olursa olsun böyle bir sansürü reddediyoruz'' denildi.

Yayınlanmayan eserler şöyle:

-Yarasa opereti: Eisenstein-Falke düet

-Yarasa opereti: Orlowsky arya

-Yarasa opereti: Şampanya şarkısı

-Kontes Mariza : Marizanın aryası