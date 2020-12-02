Trump, 2024'deki başkanlık seçimlerine adaylığını koydu

02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:59

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Noel resepsiyonunda seçim değerlendirmesin bulundu. Trump, başkanlık seçimlerinin gerçek galibi olduğunu iddia ederek “Harika bir 4 yıl oldu” dedi.

Eski Oklahoma Cumhuriyetçi Parti Başkanı Pam Pollard tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump etkinlikte konuşma yaptığı görüldü. Trump, “Kesinlikle alışılmadık bir yıl. Bir seçimi kazandık, ancak bundan hoşlanmıyorlar, ben buna hileli bir seçim diyorum ve her zaman kazanacağım. 2024'te yeniden adayım” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığı" ve asıl kazananın Demokratların adayı Biden değil, kendisi olduğuna yönelik iddialarını gündeme taşımayı sürdürüyor.