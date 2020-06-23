Trump açıkladı: 10 yıl hapis cezası alacaklar

23 Haziran 2020 Salı, 14:27

ABD Başkanı Donald Trump, anıt, heykel gibi tarihi miraslara, devlet mülklerine zarar verenlerin Federal hükümete verdiği yetkiyle tutuklatıp 10 yıl hapse atılacağını söyleyerek sertleşti. Bu yasanın hemen yürürlüğe gireceğini, ancak bu vandalizm eylemlerinde geriye dönük cezalandırma için de kullanılabileceğini belirtti. Trump "İstina olmayacak" dedi.

Öte yandan söz konusu olaya Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Lafayette Park'ın içindeki muhteşem Andrew Jackson heykeline yönelik utanç verici Vandalizm'de birçok kişi tutuklandı." ifadesini kullandı.

ANDREW JACKSON'IN HEYKELİ KORUMAYA ALINDI

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılığa tepki olarak başlayan ABD'nin farklı yerlerindeki "heykel yıkma" eylemleri, Beyaz Saray'a ulaştı. Lafayette Park'ın sembolü sayılan 7. ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı.

Jackson aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, heykeli yıkma girişimlerine devam ederken park polisi ve Gizli Servis polisi olaya hızla müdahale etti. Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz da kullanarak olay yerinden uzaklaştırdı ve heykeli korumaya aldı.

ÇOK SAYIDA HEYKEL YIKILMIŞ YA DA TAHRİP EDİLMİŞTİ

Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası'nın mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor. ABD'nin farklı eyaletlerinde son birkaç haftada kölelik yanlısı Konfederasyon dönemi yöneticileri ve komutanlarına ait çok sayıda heykel yıkılmış ya da tahrip edilmişti.