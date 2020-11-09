"Trump, Amerika'nın son popülist lideri olmayacak"
Ekonomist Daron Acemoğlu, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) dergisi Foreign Affairs için kaleme aldığı, "Trump, Amerika'nın Son Popülist Lideri Olmayacak" başlıklı makalesinde, ideolojik ve sınıfsal köklerinin Donald Trump'tan öncesine dayandığını ifade ettiği 'Trumpizm' olarak adlandırılan politikaların detaylı bir analizini sunuyor
CRI'nın, ünlü ekonomist Daron Acemoğlu tarafından Foreign Affairs için kaleme alınan, "Trump, Amerika'nın Son Popülist Lideri Olmayacak" başlıklı makalesinden aktardığı bilgilere göre, Trump'ın topladığı oyların arkasında derin ekonomik nedenler yatıyor. "Trumpizm" olarak tarif edilen politikaların aslında Trump'ın öncesine dayandığını belirten Acemoğlu, Amerika'da derinleşen sınıfsal ayrıma ve toplumsal bölünmelere işaret ediyor.
İşte, makaleden öne çıkan bölümler:
"ABD, 2016 yılına kadar popülist bir hareket için uygun hale gelmişti ve bugün de hâlâ öyle. Son 40 yılda yüksek eğitimliler ve geri kalanlar ile sermaye ve emek arasındaki büyük eşitsizlik arttı. Sonuç olarak, ortalama ücretler yaklaşık 40 yıldır durgun ve pek çok grubun ama özellikle de düşük eğitim seviyesine sahip erkeklerin gerçek kazançları düştü. Örneğin, üniversite altı diplomaya sahip erkekler bugün 1970'lerdeki meslektaşlarından önemli ölçüde az kazanıyor. Amerika'daki siyasi rahatsızlıklara ilişkin hiçbir ciddi tartışma orta sınıf etkileyen ve bazılarının Trump'ı desteklemesine yol açan öfke ve hayal kırıklığına katkıda bulunan bu ekonomik trendleri görmezden gelemez."
İLERİ TEKNOLOJİ SERMAYEYE YARADI
ABD'de son 40 yılda somutlaşan gelir uçurumunun yapay zekâ gibi ileri teknoloji ile yakından ilintili olduğunu vurgulayan Acemoğlu, "Analistler neden bu teknolojilerin işçilerden çok sermaye sahiplerine fayda sağladığını açıklamakta yetersiz kaldılar." diye yazdı. Amerika'nın gerileyişine açıklarken kullanılan "Beijing'in yükselişi" faktörünün tek başına yetersiz olduğunu da savunan ünlü ekonomist Avrupa'nın da Çin ile ticaret açığı olmasına karşın ABD'deki kadar eşitsizliklere sahne olmadığının altını çizdi.
Acemoğlu, ekonomik nedenlerle başlayan toplumsal rahatsızlığın seçkinlere dönük bir öfkeye dönüştüğünü kaydederek "Amerikan halkının çoğu ve birçok politikacı, uzmanlığa dayalı politika oluşturmaya karşı giderek artan bir düşmanlık ifade ediyor. Yargı, Kongre, Federal Rezerv ve çeşitli kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere Amerikan kurumlarına güven çöktü." ifadelerini kullandı.
ESKİ SİYASİ DÜZEN ÇÖKÜYOR
"Trumpizm" adı verilen siyasi dalganın her ne kadar ABD siyasetine ilişkin olsa da Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkelerde de benzerlerinin olduğuna dikkat çeken Acemoğlu, cuma günü yayımlanan makalesinde "Bu ve diğer örnekler sadece kutuplaşmayı değil, eski siyasi düzenin tamamen çözüldüğünü de gösteriyor." tespitinde bulundu.
Dünyada en çok alıntı yapılan 10 ekonomist arasında bulunan Acemoğlu, gelir dağılımını düzenlemenin hayati olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını aktararak, "Demokratik kurumları desteklemek isteyenler, küreselleşmeyi ve dijital teknolojiyi daha iyi düzenleyebilecek, yönlerini ve kurallarını değiştirebilecek yenilerini inşa etmeli. Böylece teşvik ettikleri ekonomik büyüme daha fazla insana fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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