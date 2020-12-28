ABD Başkanı Trump, daha önce karşı çıktığı Covid yardım paketi yasa tasarısını imzaladı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 01:22

PA Media

Seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'ın yasayı imzalamayı geciktirmesi halinde, bunun "yıkıcı sonuçları" olacağını söylemişti.

Tasarının Trump tarafından imzalanmaması, işsizlik yardımları ve zorla evlerden tahliye yasağını da etkileyecekti.

900 milyar dolar tutarındaki yardım paketi, zorlu müzakereler ve karşılıklı ödünlerin ardından Kongre tarafından onaylanmıştı.

Trump ise, halka daha büyük bir tek seferlik ödeme yapılmasını istediğini söylüyordu.

Reuters

Tasarıda, yılda 75 bin dolardan az kazanan ABD'lilere tek seferlik 600'er dolar ödeme yapılması öngörülüyor.

Trump, ise 2 biner dolar ödenmesini istediğini söylemişti, ancak Kongre'deki Cumhuriyetçiler bu değişikliğe onay vermemişti.

Koronavirüs ekonomik yardım paketi, 2,3 trilyon dolarlık harcama paketinin bir parçası. Buna federal hükümetin yapacağı 1,4 trilyon dolarlık harcama da dahil. Trump imza atmamakta dirense ve Kongre üyeleri de geçici bir ara tasarıyı kabul etmezlerse, ABD hükümeti kısmen kapanacaktı.

Getty Images Florida'da yiyecek yardımı alan bir kadın ve çocuğu.

TRUMP'IN TUTUMU NE?

Trump, Twitter'daki açıklamasında tasarıya karşıtlığını tekrarlamış ve "Ben sadece büyük halkımızın tasarıdaki gibi 600 dolar değil, 2000 dolar almasını istiyorum" demişti.

Koronavirüs yardım tasarısı geçen Pazartesi günü Temsilciler Meclisi ve Senato'da büyük çoğunlukla kabul edilmişti, ancak Trump bir gün sonra paketin bir "utanç olduğunu" ve "birçok müsrif unsuru bulunduğunu" söyleyip, veto etme tehdidinde bulunmuştu.

Federal bütçedeki dış yardımlara dikkat çeken Trump, bu paranın zorluk çeken ABD'lilere verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Geçen Temmuz ayında duran müzakerelerden uzak kalan Trump'ın geçen tasarıyı geri gönderme kararı, Kongre üyelerini şaşırtmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu ay başında 600 dolarlık ödeme teklifi yapmıştı ve birçok Kongre üyesi, Trump'ın itirazlarını şimdiye dek niye dile getirmediğini sorguladı.