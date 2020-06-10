Trump destekçilerinden skandal eylem: Katliamı canlandırdılar
George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık karşıtı gösterileri protesto eden ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri skandal bir eyleme imza attı ve Floyd'un öldürülme anını yeniden canlandırdı. Eylem dünya çapında büyük tepki topladı.
ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesinin yankıları sürüyor. Floyd’un ölümünün ardından başlayan gösteriler tüm hızıyla sürerken, Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden kamuoyunu şoka uğratan bir hareket geldi.
New Jersey’de toplanan bir grup, Floyd’un ölüme gittiği anları yeniden canlandırdı. Polis memurunun Floyd’a yaptığı gibi yerde yatan bir kişinin boğazına diziyle baskı uygulayan adam, bölgeden geçmekte olan protestocular aleyhine sloganlar attı.
Sözcü'nün haberine göre, etrafları Amerikan bayrağı, Trump flaması ve ‘Tüm hayatlar değerlidir’ pankartlarıyla çevrilen grubun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
Diziyle baskı uygulayan kişinin bir Amerikan lojistik şirketi çalışanı olduğu öne sürülürken, şirketten yapılan açıklamada, “Böyle saldırgan bir tutumu tolere etmemiz mümkün değil. Her zaman eşitlik ve adaleti destekliyoruz. Söz konusu kişinin işine son verilmiştir” denildi.
POLİSE UZAKLAŞTIRMA ÇIKTI
Öte yandan grup içinde New Jersey Polis Departmanı mensubu bir memurun da bulunduğu öğrenildi. Durumun kendilerine bildirilmesi sonrası harekete geçen yetkililer, adı açıklanmayan memur hakkında soruşturma başlatıldığını ve tüm görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Video Haberler
- Sokak ortasında eşini bıçakladı
- Korkunç ölüm! Mavi bisikleti ölümüne neden oldu
- Ücret vermek isteyen kadın kapısı açık minibüsten düştü
- Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü
- Çiçek Abbas repliği ile seslendi: Mahmut mu diyem?
- Annelerinin cenazesini almaya giderken vuruldular
- Ölen kedisi için ağıt yaktı
- Doktorlara bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada
- 'Döner vazgeçilmezim' diyenler bu habere dikkat!
- Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye döndü