Trump destekçileri ve Black Lives Matter grubu arasında arbede
ABD'nin New York eyaletinde, eski başkan Donald Trump destekçileri ile itfaiye birimine asılan "ırkçı" bayrağın kaldırılmasını talep eden karşıt grup arasında çıkan arbedede en az 3 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin New York eyaletinde Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter) grubu üyeleri, Long Island İtfaiye Departmanı'nın astığı ve "ırkçı" semboller taşıdığı belirtilen bayrağın kaldırılması için protesto düzenledi.
Trump destekçilerinin, söz konusu protestoya karşı gösteri düzenlemek istemesinin ardından iki grup arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.
Polisin olaya müdahale etmesinin ardından en az 3 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
Trump destekçisi ve karşıtı gruplar arasında dün de New York kentindeki Times Meydanı'nda arbede çıkmıştı.
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