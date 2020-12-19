Trump federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 2 günlük geçici bütçe tasarısını onayladı.
Amerikan federal hükümetine, 20 Aralık Pazar günü gece yarısına kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunun ardından Başkan Trump'ın masasına geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın söz konusu tasarıyı imzaladığı bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısına ilişkin görüşmelere zaman kazandıracak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 60'a karşı 320 oyla onaylanmasının ardından Senato'da kabul edilmişti.
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