Trump göstericileri tehdit etti: Çapulcular...
ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yapacağı miting öncesi protestoculara "anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular“ diye seslendi ve "kendilerine anlayışlı davranılmayacağı" tehdidinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen seçim kampanyası için Oklahoma eyaletinin ikinci büyük kenti olan Tulsa‘da miting düzenleyecek.
Trump miting öncesi protestoculara tehdit niteliğinde bir uyarıda bulunarak, "kendilerine anlayışlı davranılmayacağını" söyledi.
Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Oklahoma'ya giden protestocular, anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular ve ayak takımı, lütfen anlayın, New York'ta, Seattle'da ya da Minneapolis'te olduğu gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok daha farklı bir görünüm olacak!" ifadelerini kullandı.
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