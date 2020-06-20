Trump göstericileri tehdit etti: Çapulcular...

20 Haziran 2020 Cumartesi, 10:29

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen seçim kampanyası için Oklahoma eyaletinin ikinci büyük kenti olan Tulsa‘da miting düzenleyecek.

Trump miting öncesi protestoculara tehdit niteliğinde bir uyarıda bulunarak, "kendilerine anlayışlı davranılmayacağını" söyledi.

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Oklahoma'ya giden protestocular, anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular ve ayak takımı, lütfen anlayın, New York'ta, Seattle'da ya da Minneapolis'te olduğu gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok daha farklı bir görünüm olacak!" ifadelerini kullandı.