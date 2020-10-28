Trump Japonya eski Başbakanı Abe ziyaretinde ikram masraflarını fatura etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da yer alan Mar-a-Lago adlı otelinde, Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe'nin ziyareti sırasında bir bardak suya 3 dolar fatura kestiği iddia edildi.

DHA
28 Ekim 2020 Çarşamba, 16:30
Trump Japonya eski Başbakanı Abe ziyaretinde ikram masraflarını fatura etti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddialarının ardından The Washington Post gazetesi, Trump’ın şirketlerine görev süresi boyunca hükümet tarafından en  2,5 milyon dolar ödeme yapıldığını ileri sürdü. 

The Washington Post’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Florida’da yer alan Mar-a-Lago adlı otelinde Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe'nin ziyareti sırasında bir bardak suya 3 dolar ve bir çiçek buketine 6 bin dolar fatura kestiği iddia edildi.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ 

Öte yandan Beyaz Saray, Trump’ın 'vergi mükelleflerinden kar elde etmeye' teşebbüs etmediğin açıklamasında bulunarak, iddiaları reddetti.


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