Trump: ‘Nobel Barış Ödülü hakkım, Sırbistan ile Kosova arasında devam eden katliamları durdurdum’

20 Eylül 2020 Pazar, 15:54

ABD'de 3 Kasım seçimleri öncesi düzenlediği mitinglerin Kuzey Carolina ayağında konuşan Başkan Donald Trump, şunları söyledi:

"Bundan sonraki hikayenin Barış İçin Nobel Ödülü olacağından eminim. Kosova ile Sırbistan arasındaki katliamları durduruyoruz. Pek çok yıldan beri birbirlerini öldürüyorlar. Öldürmeyi durduracaklar. Dedim ki, 'Beyler, hadi biraraya gelelim'. Biliyorsunuz, bunu yüzlerce yıldır farklı isimler altında yapıyorlar." Ancak NATO'nun 1999'daki askeri müdahalesinden beri Kosova'dan herhangi bir katliam iddiası gelmiş değil.

Kasım 2016 başkanlık seçimlerini kazanarak Ocak 2017'de Beyaz Saray'a yerleşen Trump, ilk dış politika icraatı olarak, önce nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iki zirve düzenleyerek uzlaşı tesis etmiş. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan, İsrail'in Suriye'den ilhak ettiği Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini tanıyan, İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyen Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahrayn arasında ilişkilerin normalleşmesine dönük anlaşma imzalanmasını sağlamıştı.

ÇOK HAK EDİLMİŞ BİR ONUR ŞEKLİNDE KARŞILANMIŞTI

Bu son gelişmeden ötürü Trump'ın bu ay Norveçli bir milletvekili tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini Beyaz Saray "Çok hak edilmiş bir onur" diye karşılamıştı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Trump'ın Balkanlar'da kronik bir krizin tarafları olan Sırbistan ile Kosova liderlerine bu ay başında ekonomik normalleşme anlaşması imzalatmasına ise 'Kosova'nın İsrail'le ilişki kuracağı, Sırbistan ile Kosova'nın İsrail Büyükelçiliği Kudüs'te olacağını' açıklaması damga vurmuştu. Beyaz Saray'daki törende Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yüz ifadesi, anlaşmada Kudüs Büyükelçiliği maddesi olduğunu Trump açıkladığı an öğrendiği yorumlarını beraberinde getirmişti.



