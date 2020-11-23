Trump, Pensilvanya’da seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetti.

AA
23 Kasım 2020 Pazartesi, 09:47
Trump, Pensilvanya’da seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü
Abone Ol google-news

Pensilvanya federal mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı gerçek kanıt sunulmaması gerekçesiyle reddetti.

Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti. Mahkemeden farklı sonuçlar çıkmazsa, Joe Biden ABD'nin 46. Başkanı olarak 20 Ocak'ta koltuğu Trump'tan devralacak.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler