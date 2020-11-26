Trump pes etmiyor: Kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinin ‘hileli’ olduğunu ve kazanacağını söyledi.

DHA
26 Kasım 2020 Perşembe, 08:13
Trump pes etmiyor: Kazanacağız
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ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleşen başkanlık seçiminin hileli olduğunu iddia ederek kazanacağını savundu. Trump, Twitter hesabından "Bu seçim hileli, ama kazanacağız !" ifadelerini kullandı.

Twitter ise Trump’ın paylaşımını ‘yanıltıcı’ olarak işaretledi.


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