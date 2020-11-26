Trump pes etmiyor: Kazanacağız
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinin ‘hileli’ olduğunu ve kazanacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleşen başkanlık seçiminin hileli olduğunu iddia ederek kazanacağını savundu. Trump, Twitter hesabından "Bu seçim hileli, ama kazanacağız !" ifadelerini kullandı.
Twitter ise Trump’ın paylaşımını ‘yanıltıcı’ olarak işaretledi.
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