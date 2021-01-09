Trump resmi başkanlık hesabını kullandı: "Susturulmayacağız"

09 Ocak 2021 Cumartesi, 11:21

Twitter’ın kişisel hesabını askıya aldığı Başkan Donald Trump, resmi başkanlık hesabı olan @POTUS isimli hesabı kullanarak Twitter’dan mesaj paylaştı. Yazdığı mesajlarda Trump kendisinin ve destekçilerinin susturulamayacağını söyledi ve başka web sayfalarıyla görüşmelerinin yanı sıra kendi iletişim platformlarını oluşturmak için çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Trump’ın paylaştığı mesajlar, Twitter tarafından kısa bir süre içinde silindi.

‘SADECE SOLA İFADE HAKKI VERDİLER’

Platformun sadece radikal sola özgürce ifade hakkı tanıdığını söyleyen Trump’ın mesajı şu şekilde:

"Uzun zamandır söylediğim gibi, Twitter ifade özgürlüğünü yasaklama konusunda daha da ileri gitti. Ve bu akşam Twitter çalışanları, Demokratlar ve radikal sol ile birlikte çalışarak beni ve sizi, bana oy veren 75 milyon vatanseveri susturmak için hesabımı platformlarından kaldırdı.

Twitter özel bir şirket olabilir ama devletin 230. Madde (İletişim Uygunluk Yasası’nın) ile sağladığı ayrıcalık olmaksızın çok daha fazla var olamayacaklar. Bunun olacağını tahmin etmiştim. Başka diğer web sayfalarıyla görüşüyoruz ve yakında büyük bir duyuru yapacağız. Ayrıca yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma olasılığımızı da değerlendiriyoruz. Susturulmayacağız. Twitter ifade özgürlüğüyle alakalı değil. Tek yaptıkları, dünyanın en kötü niyetli kişilerinin özgürce konuştuğu radikal sol platformunu desteklemek. Takipte kalın."

Kaynak: Amerika'nın Sesi