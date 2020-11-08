Trump: Seçimi ben kazandım

08 Kasım 2020 Pazar, 01:47

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından, "Gözlemciler sayım odalarına kabul edilmedi. 71 milyon yasal oyla seçimi kazandım. Milyonlarca oy pusulası, posta yoluyla, bunu asla talep etmemiş insanlara gönderdildi" mesajını paylaştı

'MAIL-IN BALLOT' POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN OY PUSULASI NEDİR?

Washington, Oregon, Colorado, Utah ve Hawaii eyaletlerinde kayıtlı seçmenler oylarını genellikle, "posta yoluyla gönderilen oy pusulaları" ile kullanıyor. Söz konusu seçmenler, seçim gününden önce adreslerine gönderilen oy pusulalarını teslim alıyor ve seçim günü ise belirli bir saate kadar resmi oy merkezleri veya güvenli bir posta kutusuna, üzerinde işlem yaptıkları pusulaları bırakarak oylarını kullanıyorlar.