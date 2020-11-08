Trump: Seçimi ben kazandım
ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından Donald Trump sosyal medya hesabından, "Seçimi kazandım ama gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler yaşandı" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından, "Gözlemciler sayım odalarına kabul edilmedi. 71 milyon yasal oyla seçimi kazandım. Milyonlarca oy pusulası, posta yoluyla, bunu asla talep etmemiş insanlara gönderdildi" mesajını paylaştı
'MAIL-IN BALLOT' POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN OY PUSULASI NEDİR?
Washington, Oregon, Colorado, Utah ve Hawaii eyaletlerinde kayıtlı seçmenler oylarını genellikle, "posta yoluyla gönderilen oy pusulaları" ile kullanıyor. Söz konusu seçmenler, seçim gününden önce adreslerine gönderilen oy pusulalarını teslim alıyor ve seçim günü ise belirli bir saate kadar resmi oy merkezleri veya güvenli bir posta kutusuna, üzerinde işlem yaptıkları pusulaları bırakarak oylarını kullanıyorlar.
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