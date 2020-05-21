Trump, silah kontrolü anlaşmasından çekilmeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü önemli silah kontrolü anlaşmasından çekilmeyi planladığını yazdı. Trump, 'Açık Semalar Anlaşması' ile ilgili kararını ise cuma günü Rusya'ya ileteceği iddia edildi.

Sputnik'in New York Times'a dayandırdığı habere göre, Başkan Donald Trump'ın önemli bir silah kontrolü anlaşmasından daha çekilme yönünde karar verdiğini duyurdu. Amerikan gazetesi, bu kararın ABD ile Rusya arasında kalan son nükleer anlaşmadan da çekileceğinin işareti olduğu yorumunu yaptı.

Trump yönetiminden üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre, ABD Başkanı, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin yarın Rusya'yı bilgilendirecek.

Daha önce Rusya'nın anlaşmayı istismar ve ihlal etttiğini iddia eden Trump, 2018 yaz sonunda imzaladığı 2019 bütçesiyle Rusya ile Açık Semalar Anlaşması ve 2010'da imzalanan 'Stratejik Silahların Azaltılması (START) Anlaşması'nı da dondurmuştu.

AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI NEDİR?

Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında imzalanmış ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'da güven inşa etmek için en önemli adımlardan biri olmuştu. 2002 yılından beri yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin hava sahasında keşif uçuşu yaparak askeri eylemleri ve orduları hakkında açıkça bilgi toplayabiliyor, böylece savaş hazırlığı olup olmadığına dair net fikir edinebiliyordu.