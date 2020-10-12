Trump taburcu edilirken Superman kostümü giymek istemiş

14 sezon boyunca "The Apprentice" isimli televizyon programıyla Amerikalılara seslenen Donald Trump'ın, tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu edilmesini de ilginç bir şova çevirmeyi planladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2020 Pazartesi, 15:07
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74 yaşındaki Trump hastaneden helikoptere giderken böyle poz vermişti (AFP)

New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı taburcu edilirken kendini önce bitkin ve zayıf gösterecekti. Daha sonra da gömleğinin üst düğmelerini açıp içindeki Superman tişörtünü işaret edecekti. 

Gazete, Trump'ın etrafındaki kişilerle tartıştıktan sonra bu fikirden vazgeçtiğini aktardı. 

Sonrasında pazartesi günü hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maskeyle yürüyerek çıkan Trump, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü vermişti.

Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopterle Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürülmüştü.

Sonrasında yayımladığı videoda verdiği "Virüsten korkmayın" mesajı, sağlıkçıların ve toplumun tepkisini çekmişti. 

Trump dün de Covid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katıldı.

"Tam olarak iyileşmeden" halk sağlığını tehlikeye atmakla eleştirilen ABD Başkanı, en kısa zamanda kalabalık bir miting yapmayı da planlıyor. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Trump'ın doktoru Sean Conley, "Artık hastalığı bulaştırma riski bulunmuyor" dedi.


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