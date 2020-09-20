Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki kolunun Walmart-Oracle ortaklığında satın alınmasından sonra anlaşmayı imzalayacağını ve TikTok yasağını 1 hafta erteleyeceğini açıladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermeye devam etmesine izin verecek bir anlaşmayı desteklediğini ve satışına onay vereceğini açıkladı.
Trump, seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina’ya hareketinden önce Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Walmart ile California merkezli Oracle teknoloji şirketi ortaklığında yapılan teklife yeşil ışık yaktığını belirterek, anlaşmanın tamamen güvenli olacağını ve Çin ile hiçbir ilgisinin olmayacağını, yeni şirketin 25 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.
Yaklaşık 100 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve Çin’in bu verilere erişme potansiyeli hakkındaki endişelerini dile getiren Trump, "TikTok’un Amerika’daki merkezi Teksas eyaletinde olacak, firmanın ülkemizin gerçek tarihi üzerine eğitim için 5 milyar dolarlık bir bağış yapacağım, böyle bir anlaşma ülkemiz için iyi olacak, hem de ulusal güvenliğimizi koruyan bir anlaşma yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.
Anlaşma ile ilgili olarak, Oracle teknoloji şirketinin, TikTok’un tüm ABD kullanıcı verilerini barındırmaktan ve ABD ulusal güvenlik gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacağı açıklandı.
Trump, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ABD’deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklayacağını duyurmuştu. Trump, 6 Ağustos’ta ise ABD’li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.
ABD YÖNETİMİ TİKTOK YASAĞINI BİR HAFTA ERTELEYECEK
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini duyuruldu.
Yaşanan olumlu gelişmeler ışığında ve Trump'ın yönlendirmesiyle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 20 Eylül 'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağı, 27 Eylül'e erteleyeceği bildirildi.
ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği bildirilmişti. Açıklamada, 12 Kasım'a kadar ulusal güvenliğe yönelik endişelerin giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceği belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı