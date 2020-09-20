Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacağını açıkladı

20 Eylül 2020 Pazar, 09:55

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermeye devam etmesine izin verecek bir anlaşmayı desteklediğini ve satışına onay vereceğini açıkladı.

Trump, seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina’ya hareketinden önce Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Walmart ile California merkezli Oracle teknoloji şirketi ortaklığında yapılan teklife yeşil ışık yaktığını belirterek, anlaşmanın tamamen güvenli olacağını ve Çin ile hiçbir ilgisinin olmayacağını, yeni şirketin 25 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.

Yaklaşık 100 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve Çin’in bu verilere erişme potansiyeli hakkındaki endişelerini dile getiren Trump, "TikTok’un Amerika’daki merkezi Teksas eyaletinde olacak, firmanın ülkemizin gerçek tarihi üzerine eğitim için 5 milyar dolarlık bir bağış yapacağım, böyle bir anlaşma ülkemiz için iyi olacak, hem de ulusal güvenliğimizi koruyan bir anlaşma yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Anlaşma ile ilgili olarak, Oracle teknoloji şirketinin, TikTok’un tüm ABD kullanıcı verilerini barındırmaktan ve ABD ulusal güvenlik gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacağı açıklandı.

Trump, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ABD’deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklayacağını duyurmuştu. Trump, 6 Ağustos’ta ise ABD’li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.



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