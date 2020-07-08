Trump, TikTok'u yasaklamayı gündeme aldı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:47

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in koronavirüs sürecini ele alışına misilleme olarak yönetiminin ABD'de kısa video uygulaması TikTok'u yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi.

Trump'ın salı günkü açıklaması öncesinde Dışişleri Bakanı Michael Pompeo yetkililerin ana şirketi Çinli ByteDance Ltd. olan uygulamayı yasaklamayı düşündüğünü söylemişti.

BloombergHT'nin haberine göre, Trump, Gray Television'dan Greta Van Susteran ile gerçekleştirdiği mülakatta Pompeo'nun sözlerine ilişkin “Evet bu düşündüğümüz bir şey. Bu büyük bir iş. Çin'in virüs ile ilgili ne yaptığına bakın, bu ülkeye ve tüm dünyaya yaptıkları utanç verici” dedi.

Söz konusu ihtimale ilişkin detay vermeyen ABD Başkanı, TikTok'u yasaklamanın koronavirüs ile ilgili olarak Pekin hükümetine misilleme yapmak için değerlendirilen birçok yoldan biri olduğunu söyledi.