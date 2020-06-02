Trump, ulusal muhafızların göreve çağrılmasını istedi

02 Haziran 2020 Salı, 20:17

ABD Başkanı Donald Trump, New York yönetimini, asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları göreve çağırmaya davet etti. New York Valisi Andrew Cuomo ve kardeşi CNN sunucusu Chris Cuomo'ya yüklenen Trump, "Dün, Cuomo kardeşler için çok kötü bir kötüydü" ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, siyah George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerin birçok şehirde yağma ve şiddet olaylarına dönüşmesini değerlendirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo ve kardeşi CNN sunucusu Chris Cuomo'ya yüklenen Trump, "Dün, Cuomo kardeşler için çok kötü bir kötüydü. New York, yağmacılara, serserilere, radikal sağcılara ve diğer tüm ayak takımı ve kötü insana karşı kaybedildi" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.