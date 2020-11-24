Trump yönetimi sonunda Biden'ın başkanlığı için geçiş sürecini başlattı
ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi. CNN'in haberine göre GSA, Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmak için hazır olduğunu Biden'a bildirdi.
Trump, 3 Kasım'da yapılan ve Biden'in zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Trump, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında ABD'de federal kurumlar arasındaki organizasyon ve başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu olan hükümete bağlı yarı özerk kurum Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy'ye 'ülkesine olan sarsılmaz bağlılığı ve sadakati' için teşekkür ederek, Murphy'nin 'taciz, tehdit ve istismara maruz kaldığını' kaydetti.
Trump, paylaşımında "Emily ve ekibinin ilk protokollerle ilgili yapılması gerekeni yapmasını öneriyorum ve ekibime de aynısını yapmasını söyledim" ifadelerini kullandı.
GSA'DEN BİDEN'E MEKTUP
Öte yandan GSA Başkanı Murphy, Biden'e geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup gönderdi.
Murphy mektupta, resmi geçiş sürecini ertelediği süre boyunca Beyaz Saray'ın herhangi bir baskısı altında kalmadığını belirterek, " (Geçiş sürecini erteleme) Bu kararı hukuka ve ortadaki gerçeklere dayanarak, bağımsız olarak aldığımı bilmenizi isterim. Geçiş sürecinin zamanlaması konusunda Beyaz Saray'dan ya da yönetimin herhangi başka bir organından doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskı görmedim." ifadelerini kullandı.
GSA'nın görevinin ülkenin başkanını seçmek ya da seçim sonucunu onaylamak olmadığının altını çizen Murphy, "Kanunlarda belirtildiği üzere, bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının tasdik edilmesi ve davalarda çıkan kararları da göz önüne alarak, seçim sonrası kaynaklara ve hizmetlere bundan sonra ulaşabileceğinizi bildirmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.
Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.
BİDEN'IN EKİBİNDEN AÇIKLAMA
Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada ise söz konusu adımın 'ABD'nin karşı karşıya olduğu zorluklara karşı işe koyulmak için gerekli bir adım olduğu' belirtildi.
Biden'ın geçiş ekibinin yöneticisi Yohannes Abraham, açıklamasında "Bugün alınan karar, salgını kontrol altına almak ve ekonomimizi yeniden rayına oturtmak da dahil olmak üzere, ulusumuzun karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmeye başlamak için gerekli bir adımdır" ifadelerini kullandı.
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