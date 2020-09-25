Trump'a cenaze töreninde protesto: “Ona oy vermeyin!”
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da ABD Yüksek Mahkemesi önünde, yaşamını yitiren Ruth Bader Ginsburg'un tabutunu ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington DC’de ABD Yüksek Mahkemesi önünde, 18 Eylül’de yaşamını yitiren Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Yüksek Yargıçı Ruth Bader Ginsburg’un tabutunu ziyaret etti.
Trump ve eşi Melania Trump, tabutun arkasında durdukları sırada orada bulunan kalabalıktan bir grup, Trump’ı protesto etti. Kalabalıktan uğultuların yükseldiği ve bir grubun "Ona oy vermeyin" diye bağırdığı duyuldu.
YÜKSEK DÜZEY CENAZE TÖRENİ
Geçen hafta hayatını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un cenazesi ABD Yüksek Mahkemesi'nde önde gelen yargıçların heykellerinin bulunduğu Büstler Salonu'na getirildi. Ginsburg'un ailesi burada taziyeleri kabul etti.
Ginsburg, cenazesi Yüksek Mahkeme binasına getirilen ilk kadın yargıç olurken, cenaze törenine kendisini 1993'te Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atayan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hilary Clinton'ın da katılması dikkati çekti. Ayrıca Yüksek Mahkeme heyetinin yanı sıra Ginsburg ile beraber çalışmış yüzlerce hukukçu da törende yer aldı. Kovid-19 salgını nedeniyle mahkeme binasına alınmayan binlerce ABD'li ise cenaze törenine dışardan katıldı. Ginsburg'un cenazesi, sevenlerinin ziyaret edebilmesi için iki gün Yüksek Mahkeme'de tutulacak.
ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlıyor.
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