Trump'ın azledilmesi için çağrılar yapıldı
Trump yanlılarının Kongre binasını işgali sonrası Trump'ın azledilmesinin düşünüldüğü iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımaması sonucu Trump destekçilerinin Kongre binasını işgali sonrası, Trump'ın azledilmesi ya da görevden alınması için çağrılar da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.
Bu anlamda anayasanın 25'inci maddesinin işletilmesine dönük çağrılar ön plana çıkıyor. Anayasanın 25'inci maddesi, Başkan Yardımcısı ve kabinenin çoğunluğunun, başkanın görevlerini yerine getirmediğine karar verirse, başkan yardımcısının vekaleten başkanın görev ve yetkilerini üzerine almasına olanak tanıyor.
Bu durumda başkanın Kongre'ye itiraz hakkı bulunuyor ve itirazın geçersiz olması için ise Kongre'nin her iki kanadından da mutlak çoğunluğun başkanın görevden alınmasını desteklemesi gerekiyor.
25. EK MADDESİNE BAŞVURULABİLİR
CBS News'te yer alan haberde, Trump'ın kabinesinden isimlerin, Başkan'ı azletmek için anayasanın 25. ek maddesine başvurmayı düşündüğü kaydedildi.
Haberde, söz konusu teklifin henüz Başkan Yardımcısı Mike Pence'e sunulmadığı ifade edildi.
Bununla birlikte 36 Temsilciler Meclisi üyesinden 'Trump azledilsin' talebi de geldi.
İŞ DÜNYASINDAN DA TEPKİLER GELDİ
14.000 farklı firmayı temsil eden Ulusal İmalatçılar Birliği, Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak günkü devir teslim törenini beklemeden görevden uzaklaştırılmasını istedi.
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