Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
ABD'nin 45'inci Başkanı Trump dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia edildi.
Dört yıl önce Donald Trump, ABD'nin 45'inci Başkanı seçildiğinde Amerikalılar şaşkındı. Trump, ABD'nin tarihi devir teslim törenine katılmayan ilk başkan oldu. Trump, Beyaz Saray'a veda ettiği an yaptığı imalı açıklamalarıyla renkli kişiliğini bir kez daha ortaya koydu. Donald Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından görevini rakibi Joe Biden’a devretti. Son kez Beyaz Saray’ın kapısında görülen Trump, eşi Melania Trump ile ele ele çıkış yaptı. Amerikalıalr tarafından merak edilen bir konu da Trump'ın devir teslim töreni sonrası ABD Başkanı Joe Biden'a bıraktığı mektup oldu.
"JOE BİLİYORSUN BEN KAZANDIM"
Amerikan medyası, 45'inci Başkanı Trump dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia etti.
TARİHİ DEVİR TESLİM TÖRENİ
ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin ederek göreve başladı. Biden, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada "Bugün Amerika için demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü. Tarihe geçecek yeni bir kararlılıkla dolu bir gün" ifadesini kullanmıştı.
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