Trump’ın en yakınındaki isim koronavirüse yakalandı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

İHA
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:07
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.


Video Haberler