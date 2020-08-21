Trump’ın eski başdanışmanı Bannon 5 milyon dolar keferatle serbest
Trump’ın görevden alınan danışmanı Steve Bannon nitelikli dolandırıcılık suçundan göz altına aldıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Bannon ‘Duvarı İnşa Ediyoruz’ kampanyasından elde edilen fonları şahsi biçimde kullanma suçlamasını reddetti.
Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkan eski başdanışman Steve Bannon, ‘Duvarı İnşa Ediyoruz’ kampanyasında bağışçıları dolandırdığına yönelik suçlamayı kabul etmedi.
Mahkeme, Bannon'a seyahat kısıtlaması getirilmesi ve 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti. Bannon, Trump'ın 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasında büyük rol oynamıştı.
Öte yandan, Manhattan federal mahkemesinde hazırlanan iddianamede, diğer üç kişi hakkında, “Yüz binlerce bağışçıyı planlı şekilde dolandırma” ibaresi yer aldı. New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea tarafından da toplamı 25 milyon doları bulan yolsuzluk suçları işlendiği belirtildi.
YASADIŞI GEÇİŞLERE KARŞI DUVAR
"We Build the Wall" (Duvarı İnşa Ediyoruz) kampanyası, Trump'ın yasa dışı göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırına ördürdüğü duvarın bazı kısımlarının fonlanması amacıyla başlatılmıştı.
ABD Başkanı Trump'ın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden biri olan Bannon, 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı.
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