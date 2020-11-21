Trump'ın oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinaya girdiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 08:26
Trump'ın oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Bloomberg'de yer alan habere göre Trump Jr'ın testi hafta başında pozitif çıktı. Haberde Trump Jr'ın belirti göstermediği ve karantinaya girdiği ifade edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin Beyaz Saray muhabiri Maggie Haberman'ın aktardığına göre Trump Jr'ın sözcüsü, durumu doğruladı.

Öte yandan Trump Jr, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Geçen ay ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in birkaç yardımcısının Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.


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