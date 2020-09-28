Trump'ın vergi beyannamelerinde 'İstanbul Trump Towers' detayı
ABD´nin prestijli gazetelerinden New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise yalnızca 750’şer dolar vergi ödediğini yazdı. Trump'ın vergi beyannameleriyle ilgili haberinde İstanbul'daki Trump Towers'ın da ismi geçti.
New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçirdi. Trump’ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti. Habere göre vergi beyannamelerinde İstanbul Trump Towers'ın elde ettiği gelirden 7 yıl boyunca "danışman masrafları" düşürüldüğü görüldü. Bu rakam 7 yıl içinde toplam 2 milyon dolar olarak gösterildi. İstanbul Trump Towers projesinde görev alan bir yetkili, bunlar için Türkiye'de herhangi bir danışman veya 3. parti şirkete para verilmediğini ifade etti.
Belgelere göre Donald Trump, İstanbul'daki Trump Towers için yapılan anlaşmadan 1 milyonu başkanlık yaptığı yıllarda olmak üzere toplamda 13 milyon dolar kazandı. Bu Trump'ın İstanbul'daki binalardan daha önce kazandığı konuşulan rakamlardan çok daha fazla.
10 YIL BOYUNCA VERGİ ÖDEMEDİ
ABD Başkanı Trump ise New York Times’ın haberini yalanlayarak” Tamamen uydurma haber.” değerlendirmesinde bulundu. Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını kaydetti.
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