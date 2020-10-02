Trump'la görüşen Joe Biden'ın Covid-19 test sonucu belli oldu
ABD Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde tartışma programına çıkan ABD Başkan Adayı Joe Biden, Trump’ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından test yaptıracağını belirtilmişti.
Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın test sonuçlarının negatif çıktığı duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
- İzmir'de deprem!
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- 'Kıyamet Günü Uçakları' ABD'den havalandı
- Saray'ın harcamaları 4 kat arttı!
- Yarım yamalak konuşmasın
Video Haberler
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
- Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
- İzmir'de deprem!
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- 'Kıyamet Günü Uçakları' ABD'den havalandı
- Saray'ın harcamaları 4 kat arttı!
- Yarım yamalak konuşmasın