Trump'la görüşen Joe Biden'ın Covid-19 test sonucu belli oldu

ABD Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

DHA
02 Ekim 2020 Cuma, 20:10
Trump'la görüşen Joe Biden'ın Covid-19 test sonucu belli oldu
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ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde tartışma programına çıkan ABD Başkan Adayı Joe Biden, Trump’ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından test yaptıracağını belirtilmişti.

Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın test sonuçlarının negatif çıktığı duyurdu.


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