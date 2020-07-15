Trump'tan aşı paylaşımı: Harika haber
Geçtiğimiz günlerde, "Çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum" açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Covid-19 aşısına ilişkin dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Twitter hesabı üzerinden Covid-19 aşısına ilişkin bir paylaşım yapan Donald Trump, 'Aşıda harika haber' ifadelerini kullandı.
ÜMİT VERİYOR
New England Journal of Medicine Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan aşının, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtildi.
Potansiyel Covid-19 aşısına ilişkin çalışmaların son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek. 30 bin kişiyi kapsayacak olan araştırma, Covid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma özelliği taşıyor.
İlk aşamada genç yetişkinler üzerinde denenen aşı, son aşmasında risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar üzerinde de test edilecek.
Öte yandan, koronavirüse ilişkin resmi açıklamaları verilendiren John Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saatte vaka rekoru kırıldığını bildirdi. ABD genelinde 67 bin 417 kişi Koronavirüs tespit edildiği aktarıldı.
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