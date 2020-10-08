Trump’tan Biden'a yeşil ışık
ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimi kampanyası, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile yapılacak canlı yayın tartışmalarının ertelenmesini kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimi kampanyası, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile yapılması planlanan canlı yayın tartışmalarının ertelenmesine yeşil ışık yaktı.
Trump’ın kampanyası, tartışmanın ikinci raundu için ilk başta belirlenen 15 Ekim tarihinin, 22 Ekim’e, üçüncü raundu için belirlenen 22 Ekim tarihinin ise 29 Ekim’e ertelenmesini kabul ettiği belirtildi. Demokratların adayı Biden’ın seçim kampanyası ekibinin ise canlı yayın tartışmalarının ertelenmesi teklifi konusunda henüz ne adım atacağı bilinmiyor.
TRUMP SANAL TARTIŞMAYA İTİRAZ ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık Tartışmaları Komisyonu’nun, Biden-Trump arasında yapılacak ikinci tartışmayı ‘sanal’ olarak yapma önerisini reddetti. Trump, sanal tartışmaya katılmayacağını ifade etti.
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