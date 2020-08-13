Trump'tan dolar açıklaması: İkinci dönemde daha güçlü olacak

13 Ağustos 2020 Perşembe, 17:05

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde doları güçlendirdiğini ve ikinci döneminde doları daha da güçlendireceğini açıkladı.

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Fox Business kanalında konuşan Donald Trump, seçilmesi halinde ikinci döneminde daha güçlü bir dolar sözü verdi.

Potansiyel bir sermaye kazanç vergisi uygulaması hakkında konuşan Başkan Donald Trump, söz konusu vergiyi yüzde 15'e indirmek istediğini söyledi.

Trump açıklamaları sonrası piyasalarda herhangi bir kaydadeğer reaksiyon görülmedi. Pandemi başlangıcında 100 eşiğini aşan dolar endeksi düşüşünü sürdürerek 93.12 puana kadar indi. Endeksin bugünkü kaybı yüzde 0.32 dolaylarında