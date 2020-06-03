Trump'tan 'Irksal adaletsizlik nasıl çözülür?' sorusuna cevap

03 Haziran 2020 Çarşamba, 17:21

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin kiliseye yürüyerek gidebilmesi için Beyaz Saray’ın dışındaki protestoculara gaz sıkılması hakkında ilk kez konuştu. Trump, kilise ziyareti öncesinde protestocuların yoldan kaldırılmasını kendisinin talep etmediğini savundu.

“Gittiğimde, ‘Onları çıkarın’ demedim. Orada kim vardı, bilmiyordum” diyen Trump, protestocuların ve olay yerindeki gazetecilerin anlatımının aksine, polis için “Biber gazı kullanmadılar” iddiasında da bulundu.

Fox News Radio’ya konuşan Trump “Irksal adaletsizlik nasıl çözülür” sorusuna yanıtında ise “Çok üzücü bir sorun” demekle yetindi.

Trump’ın önceki gün St. John’s Kilisesi’ne gitmesinden hemen önce, Beyaz Saray’ın yakınındaki La Fayette Parkı’nda Floyd için eylem yapan göstericilere polis saldırmıştı. Bu sayede Trump’ın yürüyeceği yol açılırken, kilisenin din görevlileri polisin plastik mermi de kullandığı saldırıyı kınamıştı