Trump'tan Michelle Obama'ya: Eşin sayesinde buradayım

18 Ağustos 2020 Salı, 16:11

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden Michelle Obama'ya cevap niteliğinde paylaşımlarda bulundu.

"Biri lütfen Michelle Obama'ya eşi Barack Obama'nın yaptığı işler olmasa benim bu güzel Beyaz Saray'da olmayacağımı anlatsın" ifadesini kullandı.

Trump Obama’nın konuşmasında Biden’nın çok az yer bulması üzerine “Bu o geç gelen isteksiz desteği açıklıyor” tepkisini dile getirdi.

Trump daha sonra Obama yönetiminin H1N1 domuz gribi salgınına nasıl tepki verdiğine dair atıfta bulundu. Kendi yönetiminde gerçekleşen koronavirüs salgınıyla kıyasladı. Trump, "Benim hükûmetim tarihin en iyi ekonomisini inşa etti, kapadı ve milyonlarca hayat kurtardı. Şimdi eskisinden daha iyi bir ekonomi kuruyorum, arkana yaslan ve izle" paylamışında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin 44. First Lady'si Michelle Obama, Başkan Donald Trump'ın ne yaptığını bilmediğini ifade ederken 45. ABD liderini "yanlış başkan" olarak nitelendirdi.

Joe Biden'ın başkan adaylığının açıklanacağı Demokrat Ulusal Kongresi'nde önceden kaydettiği bir konuşması yayınlanan Obama, Trump'ın "işini yapabileceğini kanıtlamak için yeterince zamanı" olduğunu ancak ülkenin Koronavirüs pandemisi, ekonomik kötü gidişat ve ırksal eşitsizlikle sallandığı günlerde başarısız olduğunu söyledi.