Trump’tan olaylarla ilgili açıklama: Asker gönderebiliriz

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:02

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyah yurttaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylar, 30’dan fazla şehre yayıldı. Atlanta ve New York’ta göstericiler polislerin aracını yakarken San Jose ve Detroit’te ise sokaklara barikatlar kuruldu.

Milwaukee’de düzenlenen yürüyüşte Floyd’un ölmeden önceki son sözlerinden ilham alarak “Nefes alamıyorum” sloganları atıldı. Portland’da ise Adalet Sarayı’nın önünde ateş yakıldı.

Eylemlerin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Atlanta’da bazı dükkanların camları kırıldı ve göstericiler ile polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Houston kentinde de “yasa dışı gösteri düzenlemek” suçlamasıyla 200 kişi gözaltına alındı. New York’un Brooklyn bölgesinde düzenlenen protestolarda da bazı göstericilerin polise cam ve başka maddeler attığı görüldü. New York polisi, biber gazı kullanarak eylemlere müdahale etti.

"ASKER GÖNDEREBİLİRİZ"

Olaylarla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Ordumuzu çağırmak isterlerse, ordumuz hazır, istekli ve müdahale kapasitesi var. Çok hızlı bir şekilde askerlerimizi gönderebiliriz. Bildiğiniz gibi, şu anda da Ulusal Muhafızlarımızı kullanıyorlar. ert olmalılar, güçlü olmalılar, kendilerine saygı gösterilmesini sağlamalılar.”