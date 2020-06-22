Trump'tan Venezüella lideri Maduro'ya: Değerlendirebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim" dedi.
ABD'li Axios kanalına mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Venezüella arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezüella'da yaşananlara son derece karşıyım" ifadesini kullandı.
Guaido'nun seçilmiş biri olduğunu ancak kendisinin Guaido'ya çok olumlu bakmadığını belirten Trump, "Bazı insanlar seviyor, bazıları ise sevmiyor. Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor" diye konuştu.
Trump, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim" dedi.
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